Manisa Demirci halıları Çin'deki Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Demirci halıları Çin'deki Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi

Manisa Demirci halıları Çin\'deki Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen el dokuma halıları, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi. Demircili halı firması, fuarda Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel Türk motifleri ile dokunan 83 halıyı tanıttı. Fuarda halılara yoğun ilgi gösterildi ve ziyaretçiler halıları inceleyerek dokuma teknikleri hakkında bilgi aldı.

28.05.2024 12:15
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Halı dokumacılığında önemli yere sahip Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen el dokuma halıları, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen ve zemin kaplamaları alanında dünyanın önemli fuarları arasında gösterilen Domotex asia/Chinafloor'da yerini aldı.

Fuara katılan Demircili halı firması, 30 Mayıs'ta sona erecek fuarda 3 gün boyunca Demirci'nin ev ve saray tipi halılarını tanıtacak.

Halı firmasının sahibi İbrahim Akarsu, AA muhabirine Selçuklu, fuarda Osmanlı ve geleneksel Türk motifleri ile dokunan 83 halılarının yer aldığını belirtti.

Akarsu, geleneksel Türk motifleri ile hazırladıkları halılarla Çin'deki fuara ilk kez katıldıklarını ifade ederek, "Amacımız Selçuklu, Osmanlı ve Türk motiflerinden dokunan halıların Uzak Doğu'da kullanılmasıdır. El dokuma halılara fuara katılanların ilgisi yoğun. Halıları uzun süre inceleyip nasıl dokunduğu hakkında bilgi alıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Demirci halıları Çin'deki Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi - Son Dakika

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