Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün kırma zamanının gelmesiyle birlikte yoğun bir şekilde gece gündüz devam eden tütün hasadına Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldı. Kaymakam Yıldırım tütün tarlasında tütün kıran vatandaşları ziyaret edip, sohbet ettikten sonra tütün kırdı.

Selendi ekonomisinin en önemli kalemlerinin başında yer alan ve 2000'li yılların başında getirilen kota nedeniyle bitme noktasına gelen ancak son yıllarda özel sektör tarafından alımı yapılarak tekrar üretilen tütünde hasat zamanı son sürat devam ediyor. Gece gündüz hasadı yapılan tütün için ziyaretler gerçekleştiren Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve vatandaşlarımızın ailecek sabahın erken saatlerinde başlayarak ve akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Tütün kırma işi oldukça emek isteyen bir iş. Alın terleriyle çalışan tüm çiftçilerimizin ürünlerinin bereketli, kazançlarının bol ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tütün hasadı yapan üreticiler de Kaymakam Ali Yıldırım'ın ziyaretinden duydukları memnuniyetini ifade etti. Kaymakam Yıldırım'a ziyaretinde Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan da eşlik etti. - MANİSA