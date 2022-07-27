Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı

27.07.2022 11:17
Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün kırma zamanının gelmesiyle birlikte yoğun bir şekilde gece gündüz devam eden tütün hasadına Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün kırma zamanının gelmesiyle birlikte yoğun bir şekilde gece gündüz devam eden tütün hasadına Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldı. Kaymakam Yıldırım tütün tarlasında tütün kıran vatandaşları ziyaret edip, sohbet ettikten sonra tütün kırdı.

Selendi ekonomisinin en önemli kalemlerinin başında yer alan ve 2000'li yılların başında getirilen kota nedeniyle bitme noktasına gelen ancak son yıllarda özel sektör tarafından alımı yapılarak tekrar üretilen tütünde hasat zamanı son sürat devam ediyor. Gece gündüz hasadı yapılan tütün için ziyaretler gerçekleştiren Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve vatandaşlarımızın ailecek sabahın erken saatlerinde başlayarak ve akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Tütün kırma işi oldukça emek isteyen bir iş. Alın terleriyle çalışan tüm çiftçilerimizin ürünlerinin bereketli, kazançlarının bol ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tütün hasadı yapan üreticiler de Kaymakam Ali Yıldırım'ın ziyaretinden duydukları memnuniyetini ifade etti. Kaymakam Yıldırım'a ziyaretinde Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan da eşlik etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini amatöre açacak Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini amatöre açacak İstinaftan dava sürecinde 'Kanser ilacının parasını SGK ödesin' kararı İstinaftan dava sürecinde 'Kanser ilacının parasını SGK ödesin' kararı
Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, Selendi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement