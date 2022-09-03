Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor

03.09.2022 14:23
Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 bin 800 işçinin ekmek kapısı olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs seferleri başlayacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 bin 800 işçinin ekmek kapısı olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs seferleri başlayacak.

Turgutlu şehir merkezinden Organize Sanayi Bölgesine 203 sefer numarası ile Organize Sanayi Bölgesi - Şehir Merkezi, Şehir Merkezi - Organize Sanayi Bölgesi arası ulaşım hizmeti verilecek.

Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgemiz ile Turgutlu şehir merkezi arasında oluşturulan otobüs seferleri ile şehir merkezinden bölgemize ulaşım konusunda bir eksiği gidermiş olduk. 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren Organize Sanayi Bölgesi - Şehir Merkezi, Şehir Merkezi - Organize Sanayi Bölgesi arası ulaşım hizmeti verilmeye başlanacak. Bu konuda desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Turgutlu Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 14:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement