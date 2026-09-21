Manisa Sarıgöl\'de bağda 5,5 kiloluk dev üzüm salkımı görenleri şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Necati Coşkun'un bağında yetiştirdiği dev üzüm salkımı görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 40-45 santimetre uzunluğundaki salkımın ağırlığı 5 kilo 500 gram olarak ölçüldü.

Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye olmak üzere 9 farklı üzüm çeşidi yetiştirilirken, üreticiler kaliteli sofralık üzümlerini örtü altında koruyarak uzun süre dalında muhafaza ediyor. Örtü altındaki üzümlerin, hava şartlarına bağlı olarak yeni yılın ilk haftalarına kadar dalında taze olarak tutulabildiği belirtildi.

5,5 kiloluk salkım tesadüfen ortaya çıktı

Bağında yetiştirdiği üzümleri sergiye hazırlayan üretici Necati Coşkun, üzümler arasında 5 kilo 500 gram ağırlığında dev bir salkıma rastladı. Yaklaşık 40-45 santimetre uzunluğundaki salkım, görenlerin dikkatini çekti.

Üretici Coşkun, yaş üzüm fiyatlarının da beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Yaş üzümler şu anda kilosu 20-30 liradan çıkıyor. Çıkıntı üzüm, düz kesim ve diğer ürünlerde fiyatlar daha da düşük olabiliyor. Ben de üzümlerimi sergiye attım. Kurutacağım sırada bir salkım denk geldi. Yaklaşık 40-45 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo 500 gram geliyor. Görenler hayret etti. Bağlarda kaliteli üzüm yetiştiriyoruz ancak maliyetlerimiz çok yüksek" dedi.

Kaliteli üzümün maliyeti üreticiyi zorluyor

Üreticiler, kuru üzüm fiyatlarının maliyetlerin altında kalmasının yanı sıra yaş üzüm ve düşük kaliteli ürünlerin fiyatlarının da yeterli seviyede olmamasından yakınıyor. Bazı üreticilerin düşük kaliteli üzümleri bağların sıra aralarına bırakarak gübre olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kaliteli üzümlerin kurutulmasına da ağırlık verilirken, örtü altında yetiştirilen üzümler ise dalında daha uzun süre korunarak taze olarak satışa sunuluyor.