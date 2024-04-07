Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşturulmaya başlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde yazlık sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin hummalı çalışması başladı. Çiftçiler yaza hazır olacak sebzelerin fidanlarını toprakla buluşturuyor. Sebze üretimi yapman çiftçi Kadir Yiğittop kendisinin yetiştirdiği acı-tatlı biber ve domates fidelerini 10 dönümlük tarlasına dikmeye başladı. Yıllardır sebze üreticiligi yaptığını belirten Yigittop, "Sarıgöl'de her yıl ilk önce yazlık sebze dikimini yapmaktayım. Bu yıl 10 dönümlük tarlaya 4 bin acı, 3 bin bin tatlı biber ile 5 bin fidan domates dikimi için bir haftadır çalışıyoruz. Haziran ayında inşallah bibelerimiz hazır olur. Diktigimiz biber ve domateslerin ayrıca ürün hasadını yıl sonuna kadar da bakımı yapılıyor" dedi.
Sarıgöl'de üzümcülüğün yanı sıra yazlık sebze üretiminin de oldukça popüler olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde yazlık ve kışlık sebze sebze üretimi yapan yapan Emcelli, Afşar Yukarikocaklar, Guneydamlari, Bahadırlar mahallesinde sebzecilik tarımı oldukça yoğun. Emcelli gibi bazı mahallelerimizde de serada sebze üretimi de yapılıyor" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'de Yazlık Sebzelerin Fidanları Toprakla Buluşuyor - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.
Intel, son dönemde yaşadığı büyük zararın ardından toplu işten çıkarma yapma kararı aldı. Yaklaşık 10 bin çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu adımı ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla atıyor. İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümünde yoğunlaşması bekleniyor. Intel'in gelecekte daha fazla radikal karar alması bekleniyor.
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir tesiste çalışan işçiler, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında kullanılan geleneksel tel şehriye üretimi için yoğun bir çalışma içerisindedir. Pakistan halkı, sahurda ağır yemeklerden kaçınmak için sıcak süt ve çay ile birlikte pheni adı verilen yuvarlak kızarmış tel şehriye demetlerini tercih etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?