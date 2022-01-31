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Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü - Son Dakika

Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü

31.01.2022 15:14
Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü

Manisa Ticaret Borsası, Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ege Yatırım-İhracat-İnovasyon-Teknoloji ödül töreninde Manisa Ticaret Borsası "Yılın Ticaret Borsası" ödülüne layık görüldü.

Manisa Ticaret Borsası, Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ege Yatırım-İhracat-İnovasyon-Teknoloji ödül töreninde Manisa Ticaret Borsası "Yılın Ticaret Borsası" ödülüne layık görüldü.

İzmir'de Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen Ege Yatırım-İhracat-İnovasyon-Teknoloji töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende Manisa Ticaret Borsası "İnovasyon çalışmaları ile bölgesine verdiği katkıda bir adım öne çıkan kurum" olarak görülerek "Yılın Ticaret Borsası" ödülünü aldı.

Ödülünü TV Program Yapımcısı Ayhan Sicimoğlu'nun elinden alan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Bu ödül üyelerimizin başarısıdır. Manisa Ticaret Borsamız olarak bölgemizde sürekli yeniliklerle- teknolojiyi de takip ederek projeler üretiyor ve çalışıyoruz. Çağın gereklerini yerine getirerek plan ve programlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Ben böyle bir geceyi tertipleyen, Manisa Ticaret Borsamızı inavasyon çalışmalarımızla bölgesinde öne çıkan kurum olarak belirleyen ve Yılın Ticaret Borsası ödülünü layık gören Yeni Asır Gazetemize teşekkür ediyorum. Bu gurur tüm Manisa'nındır, bu gurur üyelerimizindir. Bu ödülü tüm Manisalılar adına alıyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü
Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü

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Yeni Asır Gazetesi, İhracat, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa Ticaret Borsasına 'Yılın Ticaret Borsası' ödülü - Son Dakika
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