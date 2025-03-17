Manisa'ya 10 IPARD Projesi İçin 104 Milyon Lira Hibe - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'ya 10 IPARD Projesi İçin 104 Milyon Lira Hibe

Manisa\'ya 10 IPARD Projesi İçin 104 Milyon Lira Hibe

Manisa'da IPARD kapsamında 10 projeye 104 milyon lira hibe desteği planlanıyor. Yatırım tutarı 148 milyon.

17.03.2025 16:20
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Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor. Manisa'da yatırım tutarı 148 milyon olan 10 projeye, 104 milyon lira hibe desteği ödemesi planlanıyor.

Manisa'da IPARD III Programı 2. Çağrı İlanı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan 10 adet proje hibe desteği almaya hak kazandı. TKDK Manisa İl Koordinatör Vekili Murat Akın, Manisa'da sözleşme imzalanan projelerin toplam yatırım tutarının 148 milyon lira olduğu ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte 104 milyon lira hibe desteği ödenmesini planlanmakta olup yatırımların Manisa ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. TKDK tarafından Manisa'da desteklenen projeler hakkında konuşan Akın, "2008 yılında kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa ilimizde 2012 yılında faaliyete başlamıştır. Manisa İl Koordinatörlüğü olarak kurulduğu günden bugüne kadar desteklenen toplam 638 projeye 535 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 2 milyar 183 milyon lira hibe ödemesi Kurumumuz tarafından yapılmış bulunmaktadır. Bu hibeler sayesinde Manisa' da yaklaşık 1 milyar 265 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 4 milyar 166 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de destek vermiş olduğumuz sektörlerin gelişmesine ve yeni iş imkanları oluşturularak istihdamın artırılmaya devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bölgenin kırsal kalkınmasına, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkıda bulunan Bakanlığımız, TKDK vasıtasıyla, 2024 yılı içerisinde IPARD III Programını yürürlüğe alarak üretim ve istihdam odaklı yeni yatırımların hayata geçmesine destek olmaya devam etmektedir. IPARD III Programı yeni proje çağrısı 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde Mart 2025 içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'ya 10 IPARD Projesi İçin 104 Milyon Lira Hibe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'ya 10 IPARD Projesi İçin 104 Milyon Lira Hibe - Son Dakika
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