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Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi - Son Dakika

Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi

21.02.2022 12:11
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın erken gelmesi sebebiyle meyve ağaçları çiçek açarken üzüm üreticileri de güneşli havaları fırsata çevirerek bağlarında bakım yaptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın erken gelmesi sebebiyle meyve ağaçları çiçek açarken üzüm üreticileri de güneşli havaları fırsata çevirerek bağlarında bakım yaptı. Yalancı bahar nedeniyle endişeli olduklarını belirten üzüm üreticileri, mart aylarında don yaşanmasından korktuklarını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve günlerin güneşli geçmesi sebebiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Öte yandan papatyalarında sarı renkleriyle çiçek açtığı ilçede üzüm üreticileri de güneşli havaları fırsata çevirerek bağlarında bakım çalışması yaptı. Yalancı bahardan dolayı endişelenen üzüm üreticileri, bağların erken uyanması durumunda don olayının yaşanabileceğini belirtti.

Güneşli havalarda budama gibi işlerin daha rahat bir şekilde yapıldığını belirten üzüm üreticisi Mücahit Saraç, "Havalar yaz aylarından alma pastırma sıcaklarını yansıtıyor. Üzüm bağlarımızda budama, çubuk çekme, bağ bağlama, gübreleme gibi çeşitli çalışmalarımızı yapmaktayız" dedi. Aldatıcı havalar nedeniyle endişeli olduklarını belirten Saraç, "Şubat ayında bahar yaşanmakta. Cemre havaya düştü. Havada bir hafta kalacak, sonra suya düşecek ve ardından toprağa düşünce toprak ısınmaya başlar. Oysa bu ayda meyve ağaçlarımız açtı. Ama endişeliyiz. Bizim buralarda şiddetli ayaz ve don martta olur. İnşallah bağlarımız erek uyanma yapmaz" dedi. - MANİSA

Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi
Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi

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Yalancı, Sarıgöl, Güneşli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa'ya erken gelen bahar üzüm üreticilerini endişelendirdi - Son Dakika
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