Maralfalfa Bitkisi Samsun'da Hayvancılık ve Tarım Sektöründe Yeni Bir Başlangıç Olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Maralfalfa Bitkisi Samsun'da Hayvancılık ve Tarım Sektöründe Yeni Bir Başlangıç Olabilir

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve 10-15 yıl boyunca hasat edilebilen maralfalfa bitkisi, bölgeye uyum sağlaması halinde hayvancılık ve tarım sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ahmet Yüksel tarafından organik olarak yetiştirilen bitki, yüksek protein değeri ve et-süt verimindeki artışıyla dikkat çekiyor. Ziraat Odası Başkanı ise bu gibi yüksek proteinli bitkilerin çiftçilere hibe şeklinde dağıtılmasını ve göçün önlenmesi için desteklerin yapılmasını istiyor.

31.07.2024 12:30
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Samsun'un Bafra Ovası'nda bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen ve boyu 60 günde 3 metreye ulaşan maralfalfa yem bitkisinin bölgeye uyum sağlaması halinde hayvancılıkta ve tarım sektöründe yeni bir başlangıç olacağı değerlendiriliyor.

Ekimi yapıldıktan sonra bir haftada çıkmaya başlayan, 45 günde kardeşlenme yaparak uzayan maralfalfa kaba yem bitkisini Sürmeli Mahallesi'nde 30 dönümde organik olarak yetiştirilerek bir ilk gerçekleştiren Ahmet Yüksel, incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner'i bilgilendirdi.

40 yıl sonra, Ankara'dan doğduğu topraklara dönüş yaparak Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönüm alanda maralfalfa kaba yem bitkisini 1 ay önce ekimini gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Yüksel, "Gençler köylerden çekildi. Çiftçilik yapanların yaş aralığı 55-58 aralığına kadar yükseldi. Gençlerimizi köylere çekmek zorundayız, yoksa sonuç iyi değil" dedi.

Üretici Ahmet Yüksel, "Ankara'da oturuyorum, 40 yıl sonra köyümde tarım yapmaya karar verdim. 70 dönüm kadar yem bezelyesi ve buğday ekimi yaptım. Düşük fiyatlardan dolayı 120 bin lira bir zararla kapattım. Şu anda Karadeniz Bölgesi'nde yeni yani ekimi olan maralfalfa denilen kaba yem bitkisini örnek proje olarak başlattım. 500 metrekare ile burada başlattım, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dekar olarak maralfalfa kaba yem bitkisini 1 ay önce gerçekleştirdim, eylül sonuna doğru ilk hasadımızı yapacağız. Bu bitkimizin temel özelliği, yüksek protein değerinin olması. Mısır silajıyla karşılaştırdığımız zaman, mısır silajının besin değeri 6-8 aralığındayken, maralfalfanın 18-20 aralığında, et ve süt veriminde yüzde 30-35 artış olduğu kesinleşmiştir. Bir sefer ekiliyor, 10 ila 15 yıl bölgesine ve bakımına göre hasat ediliyor. Yılda 2-3, bazı bölgelerde 4 sefer hasat edilerek 50 ton ila 80 ton arası bir verim alınıyor. Benim buradaki amacım maralfalfa ekip para kazanmak değil. Ülke ekonomisine, köyüme ve Karadeniz Bölgesi'ne katkı sağlamak için bu işe girmiş bulunuyorum. Bafra'da her köye yüzer tane maralfalfa çeliği dağıtmak istiyorum. Mühendis arkadaşlarımız tarafından da takibi yapılırsa Bafra'mıza katkımız olacağı inancındayım. Burada doğma büyümeyim, 84 yılına kadar eğitimime kadar bu tarlalarda doğduk, büyüdük, doyduk, dağıldık ama tekrar geldik. Ülkemizde gençler köylerden çekildi. Çiftçilik yapanların yaş aralığı 55-58 aralığına kadar yükseldi. Gençlerimizi köylere çekmek zorundayız, yoksa sonuç iyi değil. Her şeyi dışarıdan dolarla alamayız. Biz bu işi ülkemizde genişletirsek et fiyatlarını belki geri alamayacağız ama yükselişini bir şekilde önlemiş olacağız. İnsanlarımızın kırmızı ete ulaşmasını kolaylaştırmış olacağız" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Tarım ve Orman Bakanlığının bunları kapsamı alanına alıp, bu gibi proteini yüksek ürünlerin, bitkilerin çiftçiye hibe şeklinde dağıtılmasını diliyorum. Çünkü Bafra tarım ve hayvancılık bölgesi ama maalesef hayvancılıkta, tarımda bitiyor. Göçün önlenmesi ve halkın doğduğu yerde kalması için bu gibi desteklerin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Maralfalfa Bitkisi Samsun'da Hayvancılık ve Tarım Sektöründe Yeni Bir Başlangıç Olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maralfalfa Bitkisi Samsun'da Hayvancılık ve Tarım Sektöründe Yeni Bir Başlangıç Olabilir - Son Dakika
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