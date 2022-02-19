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Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor - Son Dakika

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

19.02.2022 11:30
Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

Kahramanmaraş'ta besin değeri oldukça yüksek olan ve sağlık açısından da birçok faydası olan hurmanın kurusu oldukça talep görüyor.

Kahramanmaraş'ta besin değeri oldukça yüksek olan ve sağlık açısından da birçok faydası olan hurmanın kurusu oldukça talep görüyor.

Astım, soğuk algınlığı, nezle ve mide ve bağırsak gibi birçok hastalığa faydasının olduğunu bilinen kurutulmuş Maraş hurması yoğun ilgi görüyor.

Kurutulduğu zaman besin değerini kaybetmediğini söyleyen 47 yıldır tarihi kapalı çarşıda aktarcılık yapan Hulusi Görgel (62), "Maraş hurması oldukça lezzetli ve aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı. Kurutulduğu zaman asla besin değerini kaybetmez. Maraş hurması içindeki lif oranı sayesinde bağırsak ve mide sağlığına iyi gelir. Vücut direncini arttırır. Açlık seviyesini dengeler. Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz Maraş hurmasının kilosunu 80 TL'den satışa sunuyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor
Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor
Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor
Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

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Kahramanmaraş, Astım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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