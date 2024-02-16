Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüslerine Gelir Desteği Sağlayacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, enflasyon ve yakıt fiyatlarında meydana gelen artışın toplu ulaşımda vatandaşa zam olarak yansımaması için özel halk otobüslerine aylık 6 milyon liralık gelir desteğinde bulunacak.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Özel Halk Otobüsü Kooperatif Başkanlarının ulaşım ücretlerine zam teklifi üzerine toplantı yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda; Mardin Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması, fiyat artışlarının toplu ulaşım ücretlerine yansımaması için elini taşın altına koydu. Bu çerçevede; Mardin genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerine aylık gelirlerinin net yüzde 20'si kadar gelir desteği yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 6 milyon liralık gelir desteği ödemesinin her ay yapılarak, esnafın maliyet artışlarından olumsuz etkilenmesi engellenerek daha kaliteli bir ulaşım hizmeti verilmesi sağlanacak. Ayrıca bu karar ile vatandaşlara ise toplu taşımada oluşan fiyat artışları yansıtılmayarak destek sağlanacak. Mardin Şoförler Odası Başkanı Mehmet Nasır Öztap, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzde 20'lik gelir desteğinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuncay Akkoyun'a teşekkür ederek, "Esnafı düşünen iyi niyetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.
Kızıltepe 1 Nolu Kooperatif Başkanı Engin Gökçen, gelir desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:
"Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tuncay Akkoyun ile esnaf olarak yaptığımız görüşmede artan maliyet sebebiyle fiyat düzenlemesi talebinde bulunduk. Valimiz, yapılacak zammın vatandaşlara yüklenmeyeceğini dile getirdi. Kooperatif esnafının mağduriyetini de göz önünde bulundurarak daha önce de 65 yaş için belediye olarak bize destekte bulunduğunu ve aynı desteği belediye olarak karşılayacağını dile getirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile mutabakata vardık. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum". - MARDİN
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