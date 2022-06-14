Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor

14.06.2022 10:36

Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyorMARDİN Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday hasadı sürerken yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor

MARDİN Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday hasadı sürerken yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Mardin genelinde yaklaşık 3 milyon dönüm ekili alanın yüzde 70'i sulu tarım alanı. En büyük ilçesi Kızıltepe'de 806 bin dönüm tarım alanında buğday hasadı sürüyor. Geçen yıl il genelinde 1 milyon 200 bin ton buğday üretimi yapılırken bu sene çiftçiler 1 milyon 500 bin ton buğday rekoltesi bekliyor. Kızıltepe'de çiftçiler biçerdöverlerle hasatlarını yaparken buğdayda yüksek rekolte yüzleri güldürüyor. Çiftçi buğdayda dönüm başı 700 kilogram ürün elde ediyor.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nda 2 milyon dönüm alanda sulu tarım yapıldığını ve 1 milyon tonun üzerinde rekolte beklendiğini ifade etti. Öter, "Mardin Ovamızın yaklaşık 3'te 2'si suludur. Bu sulu alan çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla açmış olduğu artezyen kuyularıdır. 2 milyon dönüme yakın sulu alanda 1 milyondan daha fazla buğday rekoltesi bekleniyor. Kaliteli buğday rekoltesi bekliyoruz. Çünkü dünyanın en kaliteli buğdayı Mardin Ovamızda üretilmektedir. Mardin Ovamız bereketlidir, Mezopotamya'nın merkezinde yer almaktadır" dedi.

Türkiye Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday alım fiyatını da değerlendiren Öter, "Fiyatlar iyidir. TMO'nun vermiş olduğu fiyatlar üzerinden işlem görüyor. TMO 6 bin 50 ton başı da bin lira prim desteği verdi. Bununla birlikte 7 bin 50 oluyor. Ama şuan piyasada 8 bin TL'nin üzerinde piyasada buğday alıcı bulabiliyor" diye konuştu.

Dörtyol Mahallesi'nde buğday hasadını yapan 40 yıllık çiftçi Nihat Atay, "Bu sene rekolte iyi. Bir kaç gün sonra gelen buğdaylarda daha yüksek olur. Verimi az olan buğday erken çıkar. Fiyatlar iyi de gübre, mazot ve elektrik fiyatlarına göre ucuz. Yani fiyatlarda bir sıkıntı yok. Girdi fiyatları çok yüksek, fahiş fiyatlar var.  Şu an mazot 28'lere yükseldi, elektrik aynı. Tohumlar girdiler sürekli artıyor. Gübrenin fiyatı şu an 11-12'lerde" şeklinde konuştu.

Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor
Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor

YORUMLAR
500
Balıkesirli Çiftçi: 'Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz' Balıkesirli Çiftçi: 'Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz' Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement