Mardin'de TPAO'ya ait petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'de sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusu üzerine 38 bin 438 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.