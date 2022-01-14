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Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı - Son Dakika

Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı

14.01.2022 16:04

Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldıMARDİN Mardin'e özgü saçların besin kaynağı battım sabunu, kuraklık nedeniyle üretimi durma noktasına geldi.

Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı

MARDİN Mardin'e özgü saçların besin kaynağı battım sabunu, kuraklık nedeniyle üretimi durma noktasına geldi.

Saç dökülmelerine, incelen saçlara ve cilt bakımlarında şifa olduğu bilinen Mardin'in meşhur bıttım sabunu sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da ilgi görmekte. Yaşanan kuraklık, bahçe sahiplerini etkilerken, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bıttım sabunu üretimini durma noktasına getirdiği ifade edildi.

Uzun yıllardır abisi ile birlikte sabunculuk yaptığını söyleyen Şehmus Gerehan, "100'den fazla çeşitleri olduğunu belirtti. Bıttım sabunlarının kendi imalatlarında ürettiklerini belirten Gerehan, "Saç dökülmesi, kırılan, incelen saç diplerine hacim verir. Sedef ve egzamada muhteşem bir etkisi var. Tabii son dönemlerde yaşanan kuraklıktan dolayı bıttımın bu sene hasadı yapılmadı. Fiyatlar yüksek, ama fiyatları biz müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü yıllardır bizden alışveriş yapan müşterilerimiz var. Kar kazancımızdan vazgeçtik diyebilirim" dedi.

"Geçen dönemlerde 20 tona kadar üretiyorduk"

Geçen dönemlerde 5, 10, 20 tona kadar üretim yaptıklarını aktaran Gerehan, "Ürettiğimizi satabiliyorduk. Müşteri daha önce 10-15 adet alıyorken artık tane olarak alıyor. Çünkü fiyatlara yansıdı. Zeytinyağı kullandığımız için ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Kemik yağı deri yağı kullanmıyoruz. Saf zeytinyağından, saf bıttımdan sabun üretiyoruz. Müşteri yarı yarıya almasına rağmen sabundan vazgeçmiyor" şeklinde konuştu.

"Bıttım sahipleri hasat yapmıyor"

Her sene sezonunun çok güzel geçtiğini söyleyen sabuncu Necmettin Yüksel ise özelikle bıttım da bu sene sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Yüksel, "Turistin son 1-2 aydır gelmemesi ve bıttım sahipleri bıttımla ilgilenmemeye başlamalarından dolayı sorun yaşadık. Kuraklık bütün dünyada oldu. Daha önce biz bıttım yağını aldığımız zaman daha rahat sabunu yapabiliyorduk. Bıttım sabununun kilosu 75 liraydı. Şu an 100 lira maliyet çıkıyor. 125 liraya satmak zorundayız. Orijinal bıttım için söylüyorum. O fiyatta vatandaşa pahalı geliyor. Satışlarda bir duraklama oldu. İnşallah düzelir, inşallah daha güzel günler olur" diye konuştu.

Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı

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Bıttım sabunu, Türkiye, Bıttım, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı - Son Dakika Ekonomi


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