Market denetimi yapan Vali Ayhan: "Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı" - Son Dakika
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Market denetimi yapan Vali Ayhan: "Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı"

09.03.2022 20:26

Market denetimi yapan Vali Ayhan: "Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı" Sivas Valisi Salih Ayhan, katıldığı yağ denetimlerinde, yağ fiyatlarının geçen hafta ile aynı olduğunu söyleyerek, vatandaşların sosyal medya algısına ve oyunlara gelmemesi gerektiğini ifade etti Sivas Valisi Salih Ayhan,...

Market denetimi yapan Vali Ayhan: "Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı"

Sivas Valisi Salih Ayhan, katıldığı yağ denetimlerinde, yağ fiyatlarının geçen hafta ile aynı olduğunu söyleyerek, vatandaşların sosyal medya algısına ve oyunlara gelmemesi gerektiğini ifade etti

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, katıldığı yağ denetimlerinde, yağ fiyatlarının geçen hafta ile aynı olduğunu söyleyerek, vatandaşların sosyal medya algısına ve oyunlara gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemlerde sıva yağ üzerinden kurgulanan algı operasyonları nedeniyle vatandaşlar adeta marketlere akın etti. Zam geleceği düşüncesi ile önceden sıvı yağ almak isteyenler birbiriyle yarıştı. Bunun üzerine Türkiye genelinde bir çok markette ise stokçulara karşı yağ denetimleri başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sıvı yağ denetimlerine bizzat kendisi katıldı. Kentte bulunan çeşitli marketleri ve toptancıları ziyaret eden Vali Ayhan, fiyatları denetledi. Vali Salih Ayhan, yağ fiyatlarının bir hafta öncekiyle aynı olduğunu söyleyerek, vatandaşların sosyal medya algısına ve oyunlara gelmemesi gerektiğini söyledi.

"Fiyatlar bir hafta öncesine göre aynı"

Sivas Valisi Salih Ayhan denetimlerde yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz son 1 hafta içerisinde özellikle hafta sonu yağ konusunda Türkiye'de büyük bir spekülasyon yapıldı. Daha doğrusu manipülasyon yapıldı. Doğru olmayan bilgiler kamuoyuyla paylaşılarak vatandaşımız tedirgin edildi ve vatandaşlarımızda aşırı bir şekilde yağ talebi olunca da olumsuz görüntüler söz konusu oldu. Sonradan açıklamalarla, bilgilendirmelerle, denetimlerle bu normalleşti. Şuanda Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi ilimizde de hem depolar hem marketler denetlenmekte. Fiyatlar bir hafta öncesine göre farklılık yoktur, aynı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle bu sosyal medya algısına bu oyunlara gelmemesi gerekmektedir" dedi.

"Bu kargaşadan faydalananlara fırsat vermeyeceğiz"

Vali Ayhan, "Şuan ziyaret ettiğimiz firmamız şuan vatandaşın gündelik normal ihtiyacını giderecek kadar alışveriş yapsa benim Eylül ayına kadar yağımda stokumda sıkıntı yoktur diyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın kaygılanmasınlar. Biz büyük bir devletiz. Bunun üstesinden gelecek güce ve kudrete sahibiz. Bu konuda fırsatçılık yapanlara biz fırsat vermeyeceğiz. Bu kaosta bu kargaşadan faydalananlara fırsat vermeyeceğiz. Tüm kurumlarımızla sahadayız. Ticaret İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Sanayi Müdürlüğümüz, Belediyelerimiz, Zabıtalar, Kaymakamlıklarımız bütün kurum ve kuruluşlarımız şuan sahada denetimleri gerçekleştiriyor. Şuan yağ fiyatları bir hafta önceki fiyatlarla aynı" şeklinde konuştu.

Market denetimi yapan Vali Ayhan: Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı
Market denetimi yapan Vali Ayhan: Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı
Market denetimi yapan Vali Ayhan: Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı

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Salih Ayhan, Market, Medya, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Market denetimi yapan Vali Ayhan: 'Oyuna gelmeyin, fiyatlar aynı' - Son Dakika


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