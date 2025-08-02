Marketle tarlanın arası açıldı: Karpuzda fiyat farkı yüzde 613,8 oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim ile üretici-market fiyat farkını değerlendirdi. Bayraktar, tarımsal üretimde kullanılan girdilerde yaşanan fiyat artışlarına ve üretici ile market fiyatları arasındaki farklara dikkat çekti.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ve market fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekti. Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görülürken, gübre ve mazot fiyatındaki artış da çiftçinin belini bükmeye devam ediyor.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ KATLANDI

Bayraktar, İran- İsrail savaşının etkisiyle fırlayan gübre fiyatlarının Temmuz'da da artmaya devam ettiğini belirtti. Mazot fiyatları aylık %9,3, besi yemi yıllık %34, süt yemi %31 zamlandı.

YEŞİL SOĞANDA TERS TABLO: ÜRETİCİDE DÜŞTÜ, MARKETTEPAHALI

Yeşil soğanda çiftçi zararda, tüketici pahalıya alıyor. Üreticide yüzde 41 ucuzlayan yeşil soğan, markette hâlâ 3,5 kat pahalıya satılıyor.

LİMON HEM TARLADA HEM MARKETTE ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Depolardaki fire oranları ve arz daralması nedeniyle limonun fiyatı üreticide yüzde 55, markette yüzde 37 arttı. Limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağı takip etti. Bayraktarın açıklamalarına göre temmuz ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,6 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğan izledi.

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Fiyat farkının nedenlerine değinen Bayraktar: "Kırmızı ve yeşil mercimek fiyatı yeni sezonda rekoltenin düşük olması nedeniyle yükseldi. Sivri bibere olan talebin artması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Patlıcan, ve kabakta arzın artması fiyatların düşmesine neden oldu. Yumurta fiyatlarındaki artış arz ve talepteki değişimlerden kaynaklandı. Karpuzda arz artışının yanı sıra talebin düşük olması üreticide fiyatları düşürdü.Limonda depoda uzun süre beklemeden kaynaklı fire oranları yükseldi. Arzdaki azalmayla birlikte limon fiyatları arttı. Temmuz ayının ortalarında hasadın yoğunlaşmasıyla arz artışı patates fiyatlarını düşürdü. Yeşil soğandaki fiyat düşüşü talepteki azalmadan kaynaklandı." ifadesinde bulundu.