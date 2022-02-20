Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek

Türkiye'de enflasyon rakamlarının gıda ürünlerine ciddi oranda etki etmesinin ardından hükümet devreye girmiş ve gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanmıştı. Ancak birçok market, bu indirimden kaçmak için etiketlerini değiştirdi.

ŞİKAYET BİLDİRİM SİSTEMİ OLUŞTURULDU

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

ŞİKAYETLER, BAKANLIĞIN SİTESİNE YAZILACAK

Uygulamaya göre vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek. Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak. Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.