Marketlerdeki gıda denetimleri sürüyor

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri ansızın yaptığı ziyaretlerde, reyonlardaki ürünlerin fiyatı ile kasa fiyatının yanı sıra covid önemleri ile son kullanma tarihlerini de kontrolünü sağlıyor.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, kentte hizmet veren tüm marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti. Denetimlerde, tarihi geçmiş ürünlere gıda mühendisi denetiminde el konularak imha edilirken, pandemi kuralları ile fiyat kontrollerindeki kural dışı durumlar için de cezai işlem uygulandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Vatandaşlarımızın hem fiyat konusunda hem de hijyen konusunda sıkıntı yaşamamaları için ekiplerimiz denetimlerini sürdürmektedir. Tarihi geçmiş ürünler tespit edildiği takdirde ekiplerimiz tarafından el konulurken, bunun yanında diğer kontrollerde bir eksiklik fark edilmesi durumunda da cezai işlem uygulanmaktadır. Gıda güvenliği konusunda hassasiyetimiz sürecek" ifadelerine yer verdi. - BURSA