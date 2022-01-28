Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte marketlerde fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Denetmelerde marketlerdeki reyonları kontrol eden ekipler gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, son tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mithat kemal Alay yaptığı açıklamada, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Alay, "Yerel marketlerin vatandaşların yanında olmasını istiyoruz. Fahiş fiyat farkı oluşan ürünleri, raf ve kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA