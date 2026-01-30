Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
30.01.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
Haber Videosu

Samsun'da zincir marketlerden birine giden vatandaşın balık fiyatlarına yönelik tepkisi gündem oldu. Bir adet lüferin kampanyalı fiyatının 1835 lira olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Samsun'da bir zincir markete alışveriş için giden bir vatandaş, balık reyonunda karşılaştığı fiyat karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, bir adet lüferin kampanyalı fiyatının 1.835 lira olduğunu görünce tepkisini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde vatandaşın fiyat etiketini göstererek şaşkınlığını dile getirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, balık fiyatlarındaki artışı eleştirerek benzer tepkiler verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Videonun yayılmasının ardından zincir marketlerdeki balık fiyatları yeniden tartışma konusu olurken, özellikle "kampanya" ibaresine rağmen ortaya çıkan yüksek rakam dikkat çekti. O anlar, artan gıda fiyatlarına yönelik kamuoyundaki tepkiyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Omer Kendi Omer Kendi:
    baya ucuz , bedava 14 2 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Bu yıl balık da yemeyin.Ne zaman makarna ve çay alamaz hale gelirsiniz o zaman problem var demektir. Durmak yok yola devam. 1 0
  • Harun Yol Harun Yol:
    Bu balık fiyatlarıdamı mazotla ilişkili.marketlerde 700 tl civarı fiyatı. Geçen senlerde uygun diye insanlar yiyordu.ne oldu fiyatları şişti.marketlermi belirliyor fiyatları. 8 2 Yanıtla
  • güngör SAĞ güngör SAĞ:
    alcan oltii gidcen denize çıkcan kayalığa atcan oltii tutcan balığı yicen o parayıda vermicen kimseye de bahane bulmican 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.