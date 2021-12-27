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Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı - Son Dakika

Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı

27.12.2021 11:02

Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun ardından market ürünlerine büyük zam yapıldı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, marketlerden zamlı ürün alan vatandaşların aynı ürünü 14 gün içerisinde iade etme haklarını olduğunu dile getirdi.

Türk ekonomisindeki tarihi dalgalanma, kısa süre içerisinde market raflarına da yansıdı. Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun etkisiyle marketlerde satılan temel gıda ürünlerine büyük zamlar yapıldı. Başta Ayçiçek yağı, süt ve şeker gibi ürünleri zamlı alan vatandaşlar, kurdaki düşmenin ardından marketlerden indirim beklemeye başladı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise ürünleri zamlı alan vatandaşların 14 gün içerisinde ürün iadesi yapabileceğini belirtti.

"ALIŞVERİŞ FİŞİNİ İBRAZ EDEREK İADE EDEBİLİRLER"

Ağaoğlu "Fiyatlar daha da artacak" beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, "Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir" dedi.

"ÜRÜNÜN AMBALAJDAN ÇIKARILMAMASI GEREKİYOR"

Açıklamalarını sürdüren Ağaoğlu, " E-ticaret'te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir" diye konuştu.

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Aydın Ağaoğlu, alışveriş, Market, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu 'Herkes bilmeli' diyerek anlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı - Son Dakika
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