Türk ekonomisindeki tarihi dalgalanma, kısa süre içerisinde market raflarına da yansıdı. Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun etkisiyle marketlerde satılan temel gıda ürünlerine büyük zamlar yapıldı. Başta Ayçiçek yağı, süt ve şeker gibi ürünleri zamlı alan vatandaşlar, kurdaki düşmenin ardından marketlerden indirim beklemeye başladı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise ürünleri zamlı alan vatandaşların 14 gün içerisinde ürün iadesi yapabileceğini belirtti.
Ağaoğlu "Fiyatlar daha da artacak" beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, "Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir" dedi.
Açıklamalarını sürdüren Ağaoğlu, " E-ticaret'te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu 'Herkes bilmeli' diyerek anlattı - Son Dakika Ekonomi