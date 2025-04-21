Marmara Bölgesi Ekonomi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Marmara Bölgesi Ekonomi Toplantısı

Marmara Bölgesi Ekonomi Toplantısı

TOBB, Marmara Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile ekonomik sorunları ele aldı, çözüm önerileri geliştirdi.

21.04.2025 18:27
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla Ankara'daki TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Toplantıya, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun ile YTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Eren de katıldı. Yerel kalkınmanın lokomotifi konumundaki Oda ve Borsaların temsilcileri, toplantıda bölgesel ve sektörel sorunlar ile iş dünyasının çözüm bekleyen taleplerini dile getirdi. Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine yansımaları, il ve ilçelerdeki ekonomik daralma, üretici ve yatırımcıların beklentileri gibi konular masaya yatırıldı.

İstişare toplantısına Marmara Bölgesi'ndeki Oda ve Borsa başkanları katıldı. Toplantı, bölge ekonomisinin dinamiklerine yönelik değerlendirmelerin yapılması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıktı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, "Yenişehir'in üretim potansiyeli, tarım ve sanayi gücü ile Bursa ekonomisine sağladığı katkıları bir kez daha dile getirdik. Yerelden genele çözüm üretme amacıyla yapılan bu tür toplantıları çok kıymetli buluyoruz. TOBB nezdinde sorunlarımızı ve taleplerimizi doğrudan iletme imkanı bulduk. Yenişehir iş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Torun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim zorlukları, tarımda girdi maliyetleri ve nitelikli iş gücüne erişim gibi konuların çözüm beklediğini aktardık. Ortak akılla hareket edilerek alınacak kararların, yalnızca Marmara Bölgesi'ne değil, Türkiye genelindeki ekonomik canlılığa da katkı sunacağına inanıyoruz." - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Marmara Bölgesi Ekonomi Toplantısı - Son Dakika

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