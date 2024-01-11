Marmara'da hava bozdu, balık fiyatları fırladı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki tezgahları olumsuz hava şartları vurdu. Geçtiğimiz haftadan bu yana Güney Marmara'da etkili olan fırtına, bazı tezgahları boş bıraktı, balık fiyatlarına tavan yaptırdı.

Güney Marmara ve Marmara Denizi geçtiğimiz haftadan bu yana olumsuz hava şartlarının etkisi altında. Fırtına nedeniyle çoğu balıkçı teknesi denize açılamazken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balık tezgahları da bu durumdan nasibini aldı. Marmara hamsisinin kilo fiyatı 180 liraya kadar yükseldi ve çok sayıda balık tezgahı da boş kaldı.

Balıkçı Metin Çokgezenler yaptığı açıklamada, hava şartlarının özellikle son 3 günde çok bozduğunu dile getirerek balık fiyatlarının da bu duruma bağlı olarak yükseldiğini söyledi. Çokgezenler, "Balıkçı teknelerimizin 3 gündür çalışamaması nedeniyle, Marmara hamsinin kilo fiyatı 150 ila 180 liraya kadar yükseldi. Karadeniz hamsisin kilosu ise 100 liraya çıktı. Orta boy istavritin kilosu 80, iri istavritin kilosu ise 120 lirayı buldu. Sardalyanın kilosu da her zamanki gibi 50 ila 70 liradan gidiyor." diye konuştu.

Hava şartlarının birkaç gün içinde iyi yönde değişeceğini beklediklerini belirten Çokgezenler, "Hava şartları normalleştiğinde balık fiyatları da haliyle düşecektir. Bazı tezgahların açılmamasının sebebi fiyatların yüksek olması ve az balık gelmesidir." dedi.