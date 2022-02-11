Üye Girişi
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides - Son Dakika

Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides

11.02.2022 12:25

Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides Marmara Denizine ağ atan Tekirdağlı balıkçılar, limana karides ile dönüyor.

Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides

TEKİRDAĞ - Marmara Denizine ağ atan Tekirdağlı balıkçılar, limana karides ile dönüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sürdüren balıkçılar, sabah saatlerinde tekneleri ile denizin yolunu tutuyor. Marmara Denize açılarak ağlarını denize bırakan balıkçıların ağlarına şu aralar karides takılıyor. Karides ile Süleymanpaşa Balıkçı Barınağına dönüş yapan balıkçılar, yakaladıkları deniz mahsullerini satarak ailelilerinin ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kıyı balıkçılığının tek umudu karides"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Üçüncü Başkanı Şükrü Ozan Dedeler yaptığı açıklamada, "Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Sabahları denize çıkan arkadaşlarımız var. Marmara'da kıyı balıkçılığının yaptığı bir tek karides avcılığı var. Onların balıklarını alıyoruz. Pazarlamasını yapıyoruz. Böylelikle balıkçılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Karidesin bir aylık yasak bir dönemi var. 1 Ocak ile 1 Şubat arası yasak dönem. 1 Şubatta arkadaşlarımız denize çıktılar ama şu anki karides durumu çok az. En az 200 kiloya yakın tonaj olması gerekirken, 30-40 kilogram karides ile dönüyorlar. Bir kadem ince balığı tutuyorlar. 100 kilo 150 kilo. Onlarda anca geçimini, mazot hayat şartlarından. Genellikle karides çıkıyor. İşte içinden bir kasa iki kasa Tekir Balığı, bir iki kilo mezgit balığı, 1-2 tane fener 5-10 kilo Jumbo'su falan o şekilde dönüyorlar. Kıyı balıkçıların yapacağı başka faaliyeti yok. Kıyı balıkçılığının tek umudu karides avcılığı" dedi.

Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides
Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides

YORUMLAR
500

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement