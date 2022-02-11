Marmara'da kıyı balıkçılığın umudu: Karides

TEKİRDAĞ - Marmara Denizine ağ atan Tekirdağlı balıkçılar, limana karides ile dönüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sürdüren balıkçılar, sabah saatlerinde tekneleri ile denizin yolunu tutuyor. Marmara Denize açılarak ağlarını denize bırakan balıkçıların ağlarına şu aralar karides takılıyor. Karides ile Süleymanpaşa Balıkçı Barınağına dönüş yapan balıkçılar, yakaladıkları deniz mahsullerini satarak ailelilerinin ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kıyı balıkçılığının tek umudu karides"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Üçüncü Başkanı Şükrü Ozan Dedeler yaptığı açıklamada, "Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Sabahları denize çıkan arkadaşlarımız var. Marmara'da kıyı balıkçılığının yaptığı bir tek karides avcılığı var. Onların balıklarını alıyoruz. Pazarlamasını yapıyoruz. Böylelikle balıkçılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Karidesin bir aylık yasak bir dönemi var. 1 Ocak ile 1 Şubat arası yasak dönem. 1 Şubatta arkadaşlarımız denize çıktılar ama şu anki karides durumu çok az. En az 200 kiloya yakın tonaj olması gerekirken, 30-40 kilogram karides ile dönüyorlar. Bir kadem ince balığı tutuyorlar. 100 kilo 150 kilo. Onlarda anca geçimini, mazot hayat şartlarından. Genellikle karides çıkıyor. İşte içinden bir kasa iki kasa Tekir Balığı, bir iki kilo mezgit balığı, 1-2 tane fener 5-10 kilo Jumbo'su falan o şekilde dönüyorlar. Kıyı balıkçıların yapacağı başka faaliyeti yok. Kıyı balıkçılığının tek umudu karides avcılığı" dedi.