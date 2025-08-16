Marmara Depremi'nde Unutulmaz Acılar - Son Dakika
Marmara Depremi'nde Unutulmaz Acılar

16.08.2025 12:42
TSB Başkanı Gülen, deprem gerçeğine karşı sigortalılık bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 26 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nin binlerce canı aldığını ve şehirleri derinden sarstığını belirterek, "Deprem gerçeğini unutmadan, sigortalılık bilincini yaygınlaştırmalı ve her vatandaşımızın bu güvenceye sahip olmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 sabahında tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandığı, 26 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nin binlerce canı aldığı ifade edildi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, TSB'nin deprem ve afet sigortalarının yaygınlaştırılması, farkındalık çalışmalarının artırılması ve toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmalarına kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, Marmara Depremi'nin yarattığı acıların hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruduğunu ve deprem gerçeğine karşı toplumsal bilinç ve hazırlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gülen, 26 yıl önce yaşanılan büyük felaketin binlerce canı aldığını ve şehirleri derinden sarstığını belirterek, "Acılarımız hala yüreklerimizde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, yakınlarını kaybedenleri saygı ve sabırla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Depremler, engellenemeyecek doğal gerçekler"

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Gülen, afetlere karşı hem bireysel hem de kurumsal düzeyde hazırlığın sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gülen, son yıllarda artan orman yangınlarının da gösterdiği gibi, afetlerin yalnızca sarsıntılarla değil, farklı ve yıkıcı şekillerde hayatlara dokunduğunu kaydederek, "Bu nedenle afetlere karşı kapsamlı ve bütüncül bir hazırlık anlayışı hayati önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Depremlerin engellenemeyecek doğal gerçekler olduğunu aktaran Gülen, "Ancak alacağımız önlemler, doğru şehir planlaması, mühendislik standartları ve sigorta güvencesiyle afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek elimizde." ifadesini kullandı.

"Sigorta, afet sonrası yaşamın yeniden kurulmasında finansal güvence sağlıyor"

TSB Başkanı Gülen, özellikle Zorunlu Deprem Sigortası başta olmak üzere, konut ve iş yeri sigortalarının deprem başta olmak üzere tüm afetler sonrası toparlanma sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, sigortalılık oranlarının artırılmasının ortak bir toplumsal sorumluluk olduğunu da vurguladı.

Sigortanın afet sonrası yaşamın yeniden kurulmasında finansal güvence sağladığına işaret eden Gülen, şunları kaydetti:

"Deprem gerçeğini unutmadan, sigortalılık bilincini yaygınlaştırmalı ve her vatandaşımızın bu güvenceye sahip olmasını sağlamalıyız. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatıdır. Birçok kez dile getirdiğimiz gibi risk yüksek, sigortalılık bilinci artmalı. Unutmayalım, sigorta bir tercih değil, yaşamın sigortasıdır."

Kaynak: AA

