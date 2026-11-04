Marmarabirlik, 105 bin tonla en yüksek rekolte beyanını yaptığı sezonda alıma başladı - Son Dakika
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Marmarabirlik, 105 bin tonla en yüksek rekolte beyanını yaptığı sezonda alıma başladı

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Marmarabirlik, 2026-2027 yılı alım kampanyasını 105 bin tonluk rekolte beyanıyla başlattı ve kuruluşundan bu yana en yüksek beyanı yaptı. Üretim beklentisi 430 bin ton, alım hedefi 64 bin ton; Erdek'te doludan zarar gören ortaklara borç erteleme ve fark fiyat desteği verilecek.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026-2027 iş yılı ürün alım kampanyası başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik, 2026-2027 iş yılında 105 bin tonla kuruluşundan bu yana en yüksek rekolte beyanını gerçekleştirdi.

Üretim beklentisinin 430 bin ton olduğu sezonda, zeytin alımlarına bugün başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2026-2027 iş yılı ürün alım kampanyasının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Üreticiyi mağdur etmeden, imkanları en doğru şekilde kullanarak ürünün değerini koruyacak bir politika izleyeceklerini belirten Yıldız, "Bizim için önemli olan, üreticimizin Marmarabirlik'e duyduğu güveni sürdürmek ve zeytinciliğin geleceğine katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Alım hedeflerinin 64 bin ton olarak belirlendiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Rekoltenin yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiği bu dönemde alım organizasyonunun, depolama ve işleme kapasitesinin etkin kullanılması önem taşıyor. Yüksek rekolte, sektörümüz açısından önemli bir üretim potansiyeli oluşturuyor. Bu potansiyelin doğru yönetilmesi için alım organizasyonundan ürünün işlenmesine ve pazarlanmasına kadar bütün aşamaların koordinasyon içinde yürütülmesi gerekiyor. Marmarabirlik olarak sezon hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Üreticilerimizle birlikte büyüyen kooperatif yapımızın en önemli gücü, ortaklarımızla aramızdaki dayanışmadır. Bu güveni korumak, kaynaklarımızı etkin kullanmak ve zeytinciliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak temel sorumluluğumuzdur."

Öte yandan Marmarabirlik'in Erdek Kooperatif Bölgesi'nde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören ortaklarına, kredi borç erteleme ve yağlığa ayrılacak sofralık vasfındaki zeytinlere fark fiyatı vererek destek sağlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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