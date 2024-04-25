Marmarabirlik, Ortaklarına 630 Milyon TL Ödeme Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Marmarabirlik, Ortaklarına 630 Milyon TL Ödeme Yapacak

Marmarabirlik, 26 Nisan Cuma günü ortaklarına 630 milyon lira ödeme yapacak. Ödemeler, Ziraat Bankası ATM'lerinden alınabilecek. Ayrıca, 10 Mayıs tarihinde ana taahhüt aşımı ve beyan fazlası alacaklar da ödenecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilere destek olmanın önemini vurgulayarak, geleceği düşünmeleri gerektiğini belirtti.

25.04.2024 11:31
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Marmarabirlik, 26 Nisan Cuma günü ortaklarına 630 milyon lira ödeme yapacak.

Marmarabirlik, 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'sini kampanya içinde peşin olarak öderken, geri kalan ödemenin ise yüzde 50'sini 26 Ocak 2024 tarihinde ödemişti. Kampanya başında tüm kooperatif ortaklarına duyurulan ödeme planı çerçevesinde, Marmarabirlik 600 milyon TL tutarındaki son dilim ödemeyi 26 Nisan Cuma günü yapacak. Ortaklar Ziraat Bankası ATM'lerinden ödemelerini alabilecek. 30 milyon TL tutarındaki ana taahhüt aşımı ve beyan fazlası alacaklar ise 10 Mayıs tarihinde ödenecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Zor şartlarda üreticisine sahip çıkan Marmarabirlik, bu kampanya döneminde de üzerine düşeni yapmıştır. Piyasa şartlarına göre ürün alım fiyatları açıklanırken, üreticimizin hakkı korunmuş, gübre ve zirai ilaç desteği ile de üretim maliyetleri aşağı çekilmiştir. Marmarabirlik kampanya başında açıkladığı ürün ödeme takvimi çerçevesinde ortaklarına günü gününe ürün bedellerini ödemiştir. Ürün alım döneminde son dilim ödeme tarihi Nisan sonu olarak açıklanmıştı. Ödemelerin 1 gün bile geçtiğinin örneği yoktur. İmkanlar ölçüsünde çoğu zamanda ödemeler öne çekilmiştir" diye konuştu.

Ortaklara önemli mesaj veren Başkan Asa, "Önceliğimiz aldığımız ürünü piyasa şartlarında satıp, paraya çevirmektir. Aksi takdirde 2024/25 ürün alım kampanyasında sıkıntı yaşanır. Fedakarlık yalnızca Marmarabirlik'ten beklenmemelidir. 2024 yılında yüksek rekolte beklentisi sebebi ile zor bir yıl olacak, bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Marmarabirlik asla zarar etmemelidir. Zarar ederse üreticisini destekleyemez. Bir yılı değil, geleceği düşünelim" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik, Ortaklarına 630 Milyon TL Ödeme Yapacak - Son Dakika

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