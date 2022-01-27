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Marmarabirlik'te 245 milyon TL'lik ödeme yarın - Son Dakika

Marmarabirlik'te 245 milyon TL'lik ödeme yarın

27.01.2022 00:57
Marmarabirlik'te 245 milyon TL'lik ödeme yarın

Marmarabirlik'te ürün alım kampanyası sona erdi.

Marmarabirlik'te ürün alım kampanyası sona erdi. Ürün bedellerinin tamamı 27 Ocak Perşembe günü saat 18.00'dan sonra ödenecek. Ortaklarına toplam 245 milyon TL ödeme yapacak olan Marmarabirlik'in bu ödeme ile birlikte üreticisine borcu kalmayacak. Kilogram başına verilen 1 TL prim desteğine ilişkin ödemeler ise Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Marmarabirlik'te 22 Ekim tarihinde başlayan ürün alım kampanyası sona erdi. Kampanya hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında da Marmarabirlik ortaklarının yanında olmuştur. Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortağımızdan 72 bin 650 ton rekolte beyanı gelmişti" dedi.

Yapılacak ürün bedel ödemeleriyle ilgili de bilgi veren Asa şunları söyledi: "2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 450 milyon TL tutarında 44.500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50'sine karşılık gelen 205 milyon TL 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenirken, ürün bedellerinin geri kalan kısmının tamamı 27 Ocak perşembe günü (yarın) ödenecektir. Yapılacak 245 milyon TL ödeme ile üreticilerimize ürün bedeli olarak borcumuz kalmayacaktır. Ortaklarımız saat 18.00'dan itibaren son dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabileceklerdir."

Marmarabirlik'in her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirten Başkan Asa, "Erken ödeme yaparak üreticimize destek olmak istedik. Diğer yandan ortaklarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için 258 milyon TL ayni kredi tahsisatı yapılmıştır. Zirai ilaç çeşitleri, hazır bordo, bakırlı, bakır sülfat (göztaşı) gibi zeytinde kullanılan emtia fiyatlarında önemli artışlar olmuştur. Bu sebep ile piyasa şartalarının altında fiyatlarla zirai ilaç temin edebilmek için yaklaşık 30 milyon TL tutarında peşin olarak zirai ilaç alımı yapılacaktır. Ortaklarımıza uygun fiyatla dağıtılacak bu emtialar üreticimiz için çok önemlidir. Çünkü ortaklarımız ağaç bakımını yapamaz ise üretim de olmaz. Bu sebep ile üreticilerimize kilogram başına verilecek olan 1 TL prim desteği Şubat ayının sonunda ödenecektir" diye konuştu. - BURSA

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Marmarabirlik, Türk Lirası, İlaç, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'te 245 milyon TL'lik ödeme yarın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Marmarabirlik'te 245 milyon TL'lik ödeme yarın - Son Dakika
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