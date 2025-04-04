Marmaris Belediyesi Ekonomik Nedenlerle Taşınmaz Satışına Gidiyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri ve emsal belediyelere göre geliri oldukça yüksek olan Marmaris Belediyesi ekonomik şartları gerekçe göstererek belediyenin bazı taşınmazlarını satışa çıkardı. Tahmini bedeli 174 milyon 900 bin TL tutarındaki 4 taşınmazın 9 Nisan günü ihale ile satılacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi'nin kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre satışın yapılacağı belirtildi.

Belediyenin en değerli varlıklarını satması ilçe halkı tarafından tepki ile karşılanırken, 9 Nisan günü kapalı teklif usulü ile Belediyeye ait Camiavlu Mahallesi'ndeki meskenin 5 milyon 900 bin TL, İçmeler Mahallesi'ndeki 1278,98 metrekare arsanın 69 milyon TL'ye, Kemeraltı Mahallesi'ndeki 230 metrekare arsanın 70 milyon TL, Tepe Mahallesi'ndeki 800 metrekare arsanın da 30 milyon TL tahmini bedel ile satılacağı duyuruldu.

"95 milyon TL'lik arsa 69 milyon TL'ye düşürüldü"

Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü halkın malına sahip çıkmaya çağırarak, "Bir belediyenin aslı görevi halkın malını korumaktır, satmak değil. Kamuya ait İçmeler'deki bir arsa daha önce 95 milyon TL'den satışa çıkarıldı. Şimdi 1278,98 metrekare arsa 69 milyona düşürüldü. Bu bir indirim değil İçmeler'de yaşayanların hakkının açıkça gaspıdır" ifadelerini kulandı. - MUĞLA