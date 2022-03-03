Marmaris'ten Danimarka atağı - Son Dakika
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Marmaris'ten Danimarka atağı

03.03.2022 13:46
Marmaris'ten Danimarka atağı

İskandinav pazarının en önemli turizm fuarı olan "Ferie For Alle", Danimarka'nın Herning şehrinde gerçekleştirilirken, Marmaris, Türkiye'den katılan tek stant oldu.

İskandinav pazarının en önemli turizm fuarı olan "Ferie For Alle", Danimarka'nın Herning şehrinde gerçekleştirilirken, Marmaris, Türkiye'den katılan tek stant oldu.

İskandinavya'nın en büyük ve önemli turizm fuarı olan "Ferie For Alle"de Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve GETOB iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜROFED'in katkılarıyla uzun yıllar sonra yer aldı. MTO Yönetim Kurulu Üyesi Özgecan Çetinkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü ile GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi İdris Uçar'ın görev aldığı Marmaris standı, Türkiye'den katılan tek tanıtım standı olarak dikkat çekti. Ayrıca fuar sırasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlarla geri dönen Marmaris heyeti, 2022 turizm sezonu ve sonrası için İskandinav pazarında artış yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Fuar hakkında konuşan MTO Başkanı Mutlu Ayhan; "Tur operatörü ve havayolu yetkililerinin katılımıyla geçtiğimiz Ekim ayı sonunda yaptığımız İskandinav Çalıştayı neticesinde Kopenhag-Dalaman hattında haftada 3 sefer ilave edilmişti. Danimarka fuarının da Dalaman'a arz edilen koltukların satışında artış sağlayacağını düşünüyoruz. İskandinav pazarını tekrar canlandırmak için bundan sonraki dönemde de çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

"Sevindirici bir gelişme"

İskandinav ülkelerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm tur operatörleri, seyahat acenteleri ve havayolu firmalarının yer aldığı ve 3 gün süren fuarda Marmaris'i temsil eden heyet çeşitli toplantı ve görüşmeler yaptı. MTO Yönetim Kurulu Üyesi Özgecan Çetinkaya görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade ederek, özellikle 2022 turizm sezonu ve önümüzdeki yıllar için İskandinav pazarında satışlarda artış yaşanmasını beklediklerini belirtti. Marmaris'in öne çıkacağına dikkat çeken Çetinkaya; "Pandemi şartlarına rağmen Marmaris olarak fuarda yer almak acenteler tarafından çok olumlu karşılandı ve bu durumun turizm satışlarında Marmaris'i öne çıkaracağını ifade ettiler. Bu Marmaris için sevindirici bir gelişme" dedi.

"Marmaris'i özlemişler"

Fuara katılan bir diğer isim GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ise, fuar süresince Marmaris standına gösterilen yoğun ilgi karşısında İskandinav pazarının Marmaris'i çok özlemiş olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek "Yapmış olduğumuz görüşmelerde öncelikle Türkiye'den tek katılım gösteren bölge olmamız ile birlikte, İskandinav pazarına verdiğimiz öncelik ve önemin farkında olan tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin firma sahipleri ve üst düzey yöneticileri, bölgemize ağırlık vereceklerini belirttiler. Standımızı ziyaret eden İskandinavlar ise geçmişte Marmaris'i birçok kez ziyaret ettiklerini ve yeni uçuşlarla tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını duymak bizleri heyecanlandırdı. Aradan seneler geçse de Marmaris, ziyaretçilerinin aklında hep güzel anılar ve deneyimler bırakmış. Bunun bilinciyle bölgemiz otelcilerinin de desteğiyle beraber İskandinav pazarında çok kısa sürede geçmişteki ziyaretçi sayılarına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Marmaris'ten Danimarka atağı

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Danimarka, Marmaris, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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