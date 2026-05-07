Marmaris\'te 7. TYBA Yacht Charter Show Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile ED Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen "7. TYBA Yacht Charter Show" başladı.

Marmaris Muttaş Marina'da gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası charter brokerlerini, yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Etkinlik kapsamında Türk yatçılığını temsil eden seçkin ticari charter yatları sergileniyor.

Açılış töreninde konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris'in dünya turizmi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaya, "Dünya cenneti Marmaris'te yaşamak ayrı bir güzellik, bu güzelliği dünya insanlarıyla paylaşmak ise apayrı bir mutluluktur. Hisarönü Körfezi'nden başlayıp Göcek'e uzanan mavi turun kalbinde yer alan ilçemizi, güçlü firmalarımızla dünya yat turizmine en iyi şekilde sunmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Organizasyon evine geri döndü"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise fuarın yeniden Marmaris'e dönmesinin tarihi bir önemi olduğunu belirterek, "Bu hikaye burada başladı ve 45 yıl sonra yeniden kendi evinde yapılmaya başlanıyor. Hisarönü Körfezi dünyanın mavi yolculuk başkentidir. Bu organizasyonun Marmaris'in ve yat turizminin tanıtımı açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TYBA Başkanı Serhan Cengiz de etkinliğin tarihsel mirasına değinerek, 1981 yılında başlayan bu serüveni 2018'den itibaren dernek olarak devraldıklarını hatırlattı.

Cengiz, "23 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda, Türk yat filosunun seçkin teknelerini dünya sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Dünya yatçılık tarihinde önemli bir yere sahip olan bu mirası sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Etkinlik, 11 Mayıs'ta sona erecek.