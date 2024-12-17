Marmaris'te 'Dünyaya Karşı Türkiye' Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Marmaris'te 'Dünyaya Karşı Türkiye' Konferansı Gerçekleştirildi

Marmaris Ticaret Odası ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen 'Dünyaya Karşı Türkiye' konferansı, ekonomik zorluklar ve turizm sektörünün önemi üzerine gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın katılımıyla, sektöre yönelik destek ve teşviklerin artırılması gerektiği vurgulandı.

17.12.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaya karşı Türkiye konferansı Marmaris'te yapıldı

MUĞLA - Marmaris Ticaret Odası ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen "Finansal krizler: Dünyaya karşı Türkiye" konferansı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın katılımıyla Marmaris'te gerçekleştirildi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve STK'lar çok sayıda davetli bir araya geldi.

"Turizm sektörü siyaset üstü bir alan olarak ele alınmalı"

Konferans, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Turizm sektörünün karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Ayhan, "Dünya'nın incisi Marmaris'te bir turizm sezonunu daha geride bıraktık. Ancak zorlu ekonomik şartlar, turizmdeki artışı gölgede bırakıyor. Artan maliyetler ve vergi yükü turizmcilerimizi zor durumda bırakıyor. Sektörün en büyük yüklerinden biri olan özel tüketim vergisi ve diğer maliyet unsurlarının hafifletilmesi gerekiyor" dedi. Ayrıca turizm gelirlerinin cari açığın kapatılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, sektöre yönelik teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Akbank'tan turizme 40 milyar TL kredi desteği

Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk ise konuşmasında, Akbank'ın turizm sektörüne verdiği desteği anlatarak, "Akbank olarak turizm sektörüne sağladığımız kredi desteği 40 milyar TL'yi buldu. Marmaris, önemli bir turizm destinasyonu olarak büyük bir potansiyele sahip. Bölgede 2 şubemiz ve 43 ATM'mizle hizmet veriyoruz. Enerji yatırımları ve öz tüketim projeleri başta olmak üzere sektöre yönelik finansman taleplerine uygun maliyet ve vade şartlarıyla destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya entegre bir Türkiye için çalışmalıyız"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise ekonomik şartları değerlendirerek, "Dünyaya karşı Türkiye başlığını, dünyaya entegre Türkiye'ye dönüştürmek için çalışmalıyız. Ekonomik sıkıntılarımızın çözümünde bilim insanlarımızın katkıları büyük önem taşıyor. Bugün burada alınacak bilgilerin faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi dersi

Konferansın son bölümünde sahneye çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, katılımcılarla birlikte Türkiye ve dünyadaki makro ve mikroekonomik dinamikleri ele aldı. Bir saat süren interaktif konuşmasında Demirtaş, ekonomideki güncel sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Demirtaş, Konferans, Marmaris, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Akbank, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaris'te 'Dünyaya Karşı Türkiye' Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 'Dünyaya Karşı Türkiye' Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.