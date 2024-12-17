Marmaris\'te Ekonomik Krizler Konferansı

Ekonomi

Marmaris Ticaret Odası ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen "Finansal krizler: Dünyaya karşı Türkiye" konferansı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın katılımıyla Marmaris'te gerçekleştirildi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve STK'lar çok sayıda davetli bir araya geldi.

"Turizm sektörü siyaset üstü bir alan olarak ele alınmalı"

Konferans, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Turizm sektörünün karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Ayhan, "Dünya'nın incisi Marmaris'te bir turizm sezonunu daha geride bıraktık. Ancak zorlu ekonomik şartlar, turizmdeki artışı gölgede bırakıyor. Artan maliyetler ve vergi yükü turizmcilerimizi zor durumda bırakıyor. Sektörün en büyük yüklerinden biri olan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve diğer maliyet unsurlarının hafifletilmesi gerekiyor" dedi.

Ayrıca turizm gelirlerinin cari açığın kapatılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, sektöre yönelik teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Akbank'tan turizme 40 milyar TL kredi desteği

Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk ise konuşmasında, Akbank'ın turizm sektörüne verdiği desteği anlatarak, "Akbank olarak turizm sektörüne sağladığımız kredi desteği 40 milyar TL'yi buldu. Marmaris, önemli bir turizm destinasyonu olarak büyük bir potansiyele sahip. Bölgede 2 şubemiz ve 43 ATM'mizle hizmet veriyoruz. Enerji yatırımları ve öz tüketim projeleri başta olmak üzere sektöre yönelik finansman taleplerine uygun maliyet ve vade şartlarıyla destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya entegre bir Türkiye için çalışmalıyız"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise ekonomik şartları değerlendirerek, "Dünyaya karşı Türkiye başlığını, dünyaya entegre Türkiye'ye dönüştürmek için çalışmalıyız. Ekonomik sıkıntılarımızın çözümünde bilim insanlarımızın katkıları büyük önem taşıyor. Bugün burada alınacak bilgilerin faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi dersi

Konferansın son bölümünde sahneye çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, katılımcılarla birlikte Türkiye ve dünyadaki makro ve mikroekonomik dinamikleri ele aldı. Bir saat süren interaktif konuşmasında Demirtaş, ekonomideki güncel sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. - MUĞLA