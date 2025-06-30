Marmaris'te İlk Kruvaziyer Ziyareti

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Explorer", 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İlk kez Marmaris'te liman ziyareti yapan gemide, çoğunluğu İngiliz 1896 yolcu ve 784 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.