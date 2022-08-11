Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

11.08.2022 15:27
Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz 973 yolcu ile 750 kişilik personel bulunuyor.

238 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin, bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, 'Tayvan konusunda ABD'nin yolunu izlememe' uyarısı Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, 'Tayvan konusunda ABD'nin yolunu izlememe' uyarısı AKUT Marmaris'ten kurtarma operasyonu AKUT Marmaris'ten kurtarma operasyonu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Marmaris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement