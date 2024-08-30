ABD'li turistlerle dolu lüks kruvaziyer Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li turistlerle dolu lüks kruvaziyer Marmaris'e geldi

ABD\'li turistlerle dolu lüks kruvaziyer Marmaris\'e geldi

Marshall bayraklı lüks kruvaziyer 'Vista', Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çevirerek Marmaris Cruise Port'a yanaştı. Gemide, çoğunluğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personel bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris'in turistik bölgelerini gezdi ve tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı. Geminin akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

30.08.2024 16:19
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Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Geminin, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'li turistlerle dolu lüks kruvaziyer Marmaris'e geldi - Son Dakika

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