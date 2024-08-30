ABD\'li turistlerle dolu lüks kruvaziyer Marmaris\'e geldi

Ekonomi

Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Geminin, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.