Mart\'ta Ciroda Yüzde 34,6 Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun aylık yüzde 4,4; yıllık yüzde 34,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 22 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 21,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,6 arttı.