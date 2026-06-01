Mart'ta Döviz Pozisyon Açığı 194 Milyar Dolar

01.06.2026 15:16
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı mart ayında 194 milyar 208 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 993 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 2 milyar 410 milyon dolar azaldı.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyon açığı, 6 milyar 403 milyon dolar azalarak 194 milyar 208 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 569 milyon dolar, 1 milyar 519 milyon dolar, 1 milyar 99 milyon dolar ve 57 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 251 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 3 milyar 993 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 977 milyon dolar ve 868 milyon dolar artarken, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 150 milyon dolar ve 1 milyar 104 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 410 milyon dolar düştü.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, şubat ayına göre sırasıyla 697 milyon dolar ve 407 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 521 milyon dolar ve 1 milyar 323 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli varlıklar mart ayında 150 milyar 283 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 140 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 10 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşerek, şubat ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

