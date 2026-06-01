Mart'ta Döviz Pozisyonu Açığı 194 Milyar Dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların Mart ayı net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 6 milyar 403 milyon dolar azalarak 194 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Mart 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2026 verilerine göre varlıklar 3 milyar 993 milyon dolar artarken, yükümlülükler ise 2 milyar 410 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 194 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2026 dönemine göre 6 milyar 403 milyon dolar azaldı.

Mart 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 1.569 milyon ABD doları, 1.519 milyon ABD doları, 1.099 milyon ABD doları ve 57 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları 251 milyon ABD doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak varlıklar 3.993 milyon ABD doları arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 977 milyon ABD doları ve 868 milyon ABD doları artarken, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.150 milyon ABD doları ve 1.104 milyon ABD doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.410 milyon ABD doları azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, Şubat 2026 dönemine göre sırasıyla 697 milyon ABD doları ve 407 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 521 milyon ABD doları ve 1.323 milyon ABD doları arttı.

Mart 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.283 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 140.159 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 10.123 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2026 dönemine göre 6.221 milyon ABD doları arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde. - İSTANBUL