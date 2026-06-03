Martı 2026 Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Martı 2026 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

03.06.2026 11:32
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Martı, 2026'nın ilk çeyreği için finansal sonuçlarını açıkladı; analist raporları revize edildi.

Teknoloji şirketi Martı, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından üç uluslararası araştırma kuruluşunun şirkete ilişkin raporlarını güncellediğini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından analist güncellemelerini almaya başladı.

Bu kapsamda şirketi takip eden beş araştırma kuruluşundan üçü Martı'ya ilişkin raporlarını revize etti, yapılan güncellemeler yukarı yönlü gerçekleşti.

Buna göre, Litchfield Hills Research, Martı hisselerine ilişkin 6 dolarlık hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini korudu. Şirketin raporunda, Martı hisselerinin benzer büyüme profiline sahip teknoloji şirketlerine kıyasla yüzde 90'ın üzerinde, benzer şirketlere göre ise yaklaşık yüzde 36 iskontolu işlem gördüğü belirtildi.

Martı hisselerine yönelik 5 dolarlık hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini koruyan Benchmark da raporunda şirketin yüzde 70-80 sürdürülebilir brüt kar marjı potansiyeli olduğunu aktarıldı.

Cantor Fitzgerald da şirketin hisselerine ilişkin hedef fiyatı 2,15 dolardan 2,40 dolara yükselti. Ayrıca Cantor Fitzgerald tarafından Martı'nın 2027 yılı düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) beklentisi 21,5 milyon dolara çıkarıldı, söz konusu döneme ilişkin gelir tahmini de 123,6 milyon dolardan 124,4 milyon dolara yükseltildi.

Ayrıca şirket, raporlama sıklığını da artırarak, finansal sonuçlarını her çeyrek sonunda kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Ölçeklenebilir iş modelimiz ve verimlilik odaklı yaklaşımımız sayesinde büyümemizi sürdürürken, kullanıcılarımız ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öktem, ilk çeyrekte gelirlerini de işaret ederek, söz konusu dönemde gelirleri yüzde 156 artırarak 15,4 milyon dolara çıkardıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martı 2026 Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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