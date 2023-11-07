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Martı Kurucusu Öktem'den İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'nun sözlerine tepki: Sen kimsin? - Son Dakika

Martı Kurucusu Öktem'den İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'nun sözlerine tepki: Sen kimsin?

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:33

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, Martı hakkında sarf ettiği sözler hakkında Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, açıklama yaptı. Aksu'ya sert sözlerle yüklenen Öktem, "Bizi gömecekmiş. Bir, sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun? İki, sen Cumhurbaşkanı mısın AK Parti'nin İstanbul adayına karar veriyorsun, açıklama yapıyorsun? Üç, senin oyun falan yok sen de bunu biliyorsun. Şoförlerin tamamı kiracı, onlar da zaten sizden nefret ediyor." dedi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Türkiye'de paylaşım ekonomisine önemli bir ivme kazandıran Martı'nın, ülkenin dört bir yanında verdiği hizmetlerle ekonomiye ve toplumsal yaşama önemli faydalar sunduğunu belirterek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sosyal medyada yer alan açıklamalarına tepki verdi.

Öktem, "Eyüp Aksu çıkmış bizim hakkımızda ve AK Parti'nin İstanbul adayı hakkında bir takım açıklamalar yapmış. Sevgili yurttaşlarımızdan, öncelikle bu açıklamaları duymalarını istiyorum. Toplantıya katılanlardan birinin binlerce kişinin bulunduğu WhatsApp grupları ve sosyal medyada paylaştığı konuşmada Eyüp Aksu bakın neler söylemiş" dedi ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya devam etti.

Martı Kurucusu Öktem'den İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'nun sözlerine tepki: Sen kimsin?

"OLMAYAN OY GÜCÜYLE TEHDİTLER SAVURUYOR"

Eyüp Aksu'nun sözlerine tepki gösteren Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Bizi gömecekmiş. Bir, sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun? İki, sen Cumhurbaşkanı mısın AK Parti'nin İstanbul adayına karar veriyorsun, açıklama yapıyorsun? Üç, senin oyun falan yok sen de bunu biliyorsun. İstanbul'da 19 bin taksi plakası var, senin gibi 3 bin tane simsarın elinde toplanmış bunlar, şoförlerin tamamı kiracı, onlar da zaten sizden nefret ediyor. Kendin de söylüyorsun bunu zaten. Beni kast ederek, 'O çağırdığında 40 bin kişi geldi, biz Çağlayan Adliyesi'nin önüne 52 kişi zor toplayabildik' diyorsun" şeklinde konuştu.

"BU SALDIRILAR VE TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ"

Öktem sözlerini şöyle tamamladı: "Almışsın eline mikrofonu konuşma yapıyorsun. Kaydettirip internetten Martı TAG'ı bitireceğiz diye yayınlıyorsun. Martı TAG bugün 80 bin sürücüsüyle İstanbulluya hizmet veriyor, 1,7 milyon İstanbullu kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Martı dediğin şirket Türk Bayrağını New York Borsası'nda dalgalandırdı, bu ülkeye yurt dışından 200 milyon dolara yakın yatırım getirdi. Biz senin her türlü saldırına rağmen hizmet vermeye sonuna kadar devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, İstanbul, Eyüp, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martı Kurucusu Öktem'den İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'nun sözlerine tepki: Sen kimsin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Martı Kurucusu Öktem'den İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'nun sözlerine tepki: Sen kimsin? - Son Dakika
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