Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'den İBB'ye sert tepki: 'İBB kazandı, vatandaş kaybetti' - Son Dakika
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Ekonomi

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'den İBB'ye sert tepki: 'İBB kazandı, vatandaş kaybetti'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi kararının ardından Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB'ye sert tepki göstererek, kararın İstanbul'un peşkeş çekilmesi olduğunu belirtti. Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

29.08.2024 22:51
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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'den İBB'ye sert tepki: "İBB kazandı, vatandaş kaybetti"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi kararının ardından açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "İBB kazandı, vatandaş kaybetti. Bu karar İstanbul'un peşkeş çekilmesidir. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. 200 bin kişi bu sürecin arkasındayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Ağustos ayı toplantısında, İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksinin eklenmesini öngören 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "İBB kazandı, vatandaş kaybetti. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. 200 bin kişi bu sürecin arkasındayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam edecek. Biz de finansalda ve psikolojide kaynak bitmez" dedi.

"İBB kazandı, vatandaş kaybetti"

Öktem sözlerini şöyle sonlandırdı: "İBB kazandı, vatandaş kaybetti. 2 bin 500 adet uygulama tabanlı taksi plakası çıkartılıyor. Yani sadece bir şirket kullanacak bu plakaları. Resmen İBB, 2 bin 500 tane plakayı peşkeş çekiyor. Vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki; "Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra git bir tane şirketle çalış. "Bu rezilliktir, bu sorunun asla çözümü değildir. Bu İstanbul'un peşkeş çekilmesidir. Başarılı olmayacaktır ve mahkemeden dönecektir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'den İBB'ye sert tepki: 'İBB kazandı, vatandaş kaybetti' - Son Dakika

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