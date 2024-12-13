Martı TAG Memnuniyeti Yüzde 93,8 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Martı TAG Memnuniyeti Yüzde 93,8

Martı TAG Memnuniyeti Yüzde 93,8

AREA Araştırma'nın raporuna göre, Martı TAG ulaşımda dönüşüm sağlıyor ve yüksek memnuniyet oranları var.

13.12.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AREA Araştırma, Ulaşım ve Paylaşımlı Yolculuk araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada Martı TAG memnuniyet oranı yüzde 93,8 çıktı.

AREA Araştırma tarafından Ekim 2024'te yayımlanan kapsamlı 'Ulaşım ve Paylaşımlı Yolculuk' raporunda Martı TAG'ın ulaşım sektörünün dönüşümünü etkilediğini görüldü. Raporda, katılımcıların paylaşımlı yolculukla ilgili çarpıcı bulguları yer alıyor.

Taksi sorununa akılcı bir yaklaşım

Rapora göre, katılımcıların yüzde 59,7'si Martı TAG gibi yenilikçi platformların mevcut taksi sorununu çözebileceğine inanıyor. Daha da dikkat çekici bir bulgu olarak, yüzde 70,7'lik bir oran, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının yasal bir zemine oturtulmasını destekliyor. Yüzde 40,5 oranında katılımcı ise bir siyasetçinin paylaşımlı yolculuğu desteklemesinin oy tercihlerini etkileyeceğini belirtiyor. Bu rakamlar, paylaşımlı yolculuğun bireysel bir tercih olmasının ötesinde, toplumsal bir ihtiyacı karşılayan çözüm olduğunu gösteriyor.

Oğuz Alper Öktem bilinirlik oranı ve güven

Raporda, Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in liderlik becerileri de öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 38,2'si Öktem'i tanırken, yüzde 74,4'ü olumlu liderlik özellikleriyle tanımlıyor. Ayrıca taksi sistemi üzerinde yapılacak reformlara verdiği destek kamuoyunda geniş yankı buluyor. Katılımcıların yüzde 82'si, Öktem'in bu mücadelesini desteklediğini ifade ediyor.

Martı TAG memnuniyet oranı zirvede

Martı TAG'ın hizmet kalitesinde ulaşılması zor bir standart yakaladığını gösteren araştırmada katılımcıların yüzde 93,8'i Martı TAG'ın hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, sürücülerle ilgili memnuniyet oranı yüzde 93,1 seviyesinde. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, Martı TAG'ın sunduğu konfor ve hızın ulaşım sorunlarına çözüm sunduğunda hemfikir. Ankete katılanların yüzde 21,5'i Martı TAG'ı kullandığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martı TAG Memnuniyeti Yüzde 93,8 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Martı TAG Memnuniyeti Yüzde 93,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.