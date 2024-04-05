Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından martta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 8 düşüşle 4 bin 508 oldu.
TOBB, mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, yılın ilk 3 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azaldı.
Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 8 azalarak 4 bin 508 oldu.
En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il; 1233 raporla İstanbul, 322 raporla Ankara ve 319 raporla Bursa olarak kayıtlara geçti.
TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Mart 2023'te 96 bin 613 iken geçen ay 5 adet yükselişle 96 bin 618'e ulaştı.
Çalışan sayısı da martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 3 milyon 998 bin 563 olarak hesaplandı.
Son Dakika › Ekonomi › Martta Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 8 Düştü - Son Dakika
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