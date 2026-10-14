MASFED Başkanı Erkoç, otomobil yaşı 14,2'yi belirterek yeni araçlara erişim istedi - Son Dakika
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MASFED Başkanı Erkoç, otomobil yaşı 14,2'yi belirterek yeni araçlara erişim istedi

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MASFED Başkanı Aydın Erkoç, TÜİK'in 2025 verilerine göre otomobil yaş ortalamasının 14,2 olduğunu, Ağustos 2026 itibarıyla otomobil sayısının 18 milyonu aştığını belirtti. Erkoç, araç parkının gençleşmesi için yeni araçlara erişimin kolaylaşmasını ve finansman modellerini istedi.

?????? SERHAT TUTAK - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de ortalama otomobil yaşının 14,2'ye ulaştığını ve araç sayısının 18 milyonu aştığını belirterek, yeni araçlara erişimin kolaylaştırılmasını istediklerini bildirdi.

Erkoç, AA muhabirine, otomobile erişim maliyetleri ve finansman koşullarının vatandaşların araç yenileme kararlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Araç parkının yenilenmesinin yalnızca ticari bir konu olmadığını, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, ikinci el piyasasının bu dönüşüm sürecindeki tamamlayıcı işlevine dikkati çekti.

"Yollardaki araçların yaşını ve güvenliğini de değerlendirmeliyiz"

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yıl sonu verilerine göre Türkiye'deki otomobillerin ortalama yaşının 14,2 olarak hesaplandığını, Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 18 milyonu aştığını, bu tablonun yenilenme ihtiyacını somut olarak gösterdiğini dile getirdi.

Araç sayısının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Erkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Ancak yalnızca kaç araç satıldığını değil, mevcut araçlarımızın yaşını, güvenliğini ve ekonomik kullanım koşullarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Araç parkının gençleşmesi, vatandaşlarımızın daha yeni teknolojilere sahip otomobillere erişebilmesi açısından önemli. Bu konuya yalnızca otomotiv ticareti olarak değil, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da bakmalıyız."

"Uygun finansman modelleri yaygınlaştırılmalı"

Erkoç, araç yenileme kararlarında ekonomik şartların ve finansmana erişimin temel belirleyici olduğuna işaret ederek, otomobil değiştirmenin hane halkı için ciddi bir bütçe planlaması gerektirdiğini anlattı.

Araç fiyatları ve kredi maliyetlerinin talebi doğrudan yönlendirdiğini belirten Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci el piyasasında dönemsel olarak talep ve fiyat hareketleri yaşanabilir. Ancak önemli olan bu dalgalanmalardan bağımsız olarak vatandaşların daha yeni ve güvenli araçlara ulaşabilmesini sağlayacak kalıcı çözümler geliştirmektir. Uygun finansman modellerinin yaygınlaştırılması ve kayıtlı ticaretin desteklenmesi, hem sektörümüzün sağlıklı işleyişine hem de araç yenileme sürecine katkı sağlayacaktır."

İkinci el piyasası yenilenme sürecinin önemli bir parçası

Erkoç, farklı gelir gruplarının araç ihtiyaçlarının karşılanmasında ikinci el piyasasının vazgeçilmez bir fonksiyon üstlendiğine dikkati çekerek, yalnızca sıfır araç satışlarına odaklanmanın yetersiz kalacağını söyledi.

Yenilenme sürecinin kademeli bir yapısı olduğunu vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

"Her vatandaşın sıfır otomobil alma imkanı bulunmuyor. Bir vatandaşın 20 yaşındaki aracını satıp 10 yaşındaki bir otomobile geçebilmesi de bireysel araç yenileme sürecinin bir parçasıdır. Elbette araçların el değiştirmesi tek başına ülkemizdeki araç parkının ortalama yaşını düşürmez. Bunun için yeni araçların trafiğe katılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların sistemden çıkması gerekir. Ancak ikinci el piyasasının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın daha yeni araçlara geçişini kolaylaştırır. Bu nedenle ikinci el araç ticaretinde güvenin artırılması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yetki belgeli işletmelerin desteklenmesi büyük önem taşıyor."

Erkoç, araç parkının gençleştirilmesine yönelik adımların bütüncül politikalarla desteklenmesi, araçların teknik yeterliliği, periyodik bakımı ve donanımsal güvenlik standartlarının da eş zamanlı ele alınması gerektiğini bildirdi.

Bir aracın güvenliğinin yalnızca yaşına bağlı olmadığına dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti:

"Düzenli bakım ve teknik kontroller son derece önemli. Bununla birlikte yeni nesil araçların sunduğu güvenlik teknolojileri de dikkate alınmalı. Araç yenileme sürecini destekleyecek teşvik modelleri, finansman koşulları ve çevresel etkiler birlikte değerlendirilmeli. Kamu maliyesini ve vatandaşlarımızın alım gücünü gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol haritasına ihtiyaç var. MASFED olarak kayıtlı ticaretin güçlendiği, vatandaşlarımızın güvenli ve ihtiyaçlarına uygun araçlara erişebildiği bir piyasa yapısını önemsiyoruz. Türkiye'nin yalnızca otomobil satışlarını değil, yollardaki araçların geleceğini de konuşması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA
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