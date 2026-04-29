MASKİ\'den genç yazılımcılara teknoloji çağrısı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su yönetimini yeni nesil teknolojilerle modernize etme hedefi doğrultusunda genç yazılımcılarla bir araya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine su yönetiminde teknoloji ve yapay zekanın önemini anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Oyun Tasarımı ve Geliştiricileri Topluluğu (OTGET) tarafından düzenlenen 3. OTGET JAM organizasyonu, teknoloji meraklısı gençleri bir araya getirdi. Etkinliğe MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca, OTGET Başkanı Burçe Burakgazi ve OTGET Danışmanı Doç. Dr. Barış Çukurbaşı katıldı.

Etkinlikte konuşan Fehmi Özcan, öğrencilere yazılım, bilişim ve mühendislik disiplinlerini kullanarak su yönetimi süreçlerinde aktif rol alabileceklerini söyledi.

İklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Özcan, suyun her geçen gün daha değerli hale geldiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yenilikçi projeler yürüttüklerini ifade etti. Özcan, su yönetiminin artık sadece altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını, teknolojinin ve yapay zekanın da sürecin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Özcan, elde edilen verilerin analiz edilerek sistemlerin daha verimli ve entegre hale getirildiğini belirterek, genç yazılımcılardan hem mesleki bilgi hem de toplumsal duyarlılıkla su yönetimi süreçlerine katkı sunmalarını beklediklerini dile getirdi.

ÜNİDES proje desteğiyle düzenlenen organizasyonun, Manisa Teknokent, MASKİ, BTH Teknoloji ve Insight Tech gibi paydaşların katkılarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi. - MANİSA