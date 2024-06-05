MASKİ, su iletim hattında iyileştirme çalışması yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, su iletim hattında iyileştirme çalışması yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Fidanlık İçme Suyu Deposu'ndan Çaybaşı İçme Suyu Deposu'na su iletimi yapan çelik terfi hattında iyileştirme çalışması yaptı. Yapılan çalışma ile su kayıpları önlenerek Manisa merkezdeki hanelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlandı.

05.06.2024 16:20
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 15 bin tonluk Fidanlık İçme Suyu Deposu'ndan Çaybaşı İçme Suyu Deposuna su iletimi yapan 700 mm çapındaki çelik terfi hattının sürekli arıza veren kısmında yurtdışından getirilen ve basınca dayanıklı kelepçe montajı yaptı. Su kayıplarının önüne geçmek ve hanelere ulaşan suyun verimli ve kesintisiz olması amacıyla yapılan çalışma esnasında Manisa merkezde su kesintisi yaşanmasına da izin verilmedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına içme suyu depolarında modernizasyon çalışması yapıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından il merkezinin yarısından fazlasının su ihtiyacını karşılayan Fidanlık İçme Suyu Deposu'ndan Çaybaşı İçme Suyu Deposuna su iletimi yapan 700 mm çapındaki çelik terfi hattında iyileştirme çalışması yapıldı.

İl merkezine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlandı

Su kayıplarının önüne geçmek ve hanelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına yapılan çalışma kapsamında hattın sürekli arıza veren kısmında yurtdışından getirilen, yüklere, basınca ve vakuma dayanıklı kelepçe montajı yapıldı. İyileştirme çalışması esnasında MASKİ ekipleri Manisalıları susuz bırakmadı. Yapılan çalışma ile Manisa merkezde ikamet eden vatandaşlara daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ, su iletim hattında iyileştirme çalışması yaptı - Son Dakika

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