MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kula Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kula Belediyesi'ni Ziyaret Etti

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kula Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Kula Belediyesini ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu. Altyapı sorunları ve Kula Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili detaylar üzerine görüşmeler yaptı.

05.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar Kula Belediyesini ziyaret etti. Başkan Vekili Semra Gündüz ile bir araya gelen Avşar, idare tarafından ilçenin belli noktalarında yapılacak çalışmalar ile ilgili sahada inceleme de yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Kula Belediyesini ziyaret etti. Başkan Vekili Semra Gündüz ile bir araya gelen Avşar'a, MASKİ Daire Başkanları ile şube müdürleri ve yetkili personel de eşlik etti. Kula'nın altyapı konusunda eksik noktalarını tespit etmek amacıyla sahada incelemede bulunan Genel Müdür Yardımcısı Avşar, sorun yaşanan dere geçiş noktaları, su şebekeleri ve kanalizasyon hatlarını inceledi. Ardından Kula Atıksu Arıtma Tesisi'nde görevli personel ile bir araya geldi. Avşar, Kula Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaretinde, arıtma kapasitesi, enerji verimliliği ve çevresel etkileri konularında detaylı bilgi aldı.

"Kula ilçemiz için yapılması gerekenler var"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 17 ilçede olduğu gibi Kula merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Özellikle kültür ve turizm alanında önemli bir yere sahip olan Kula ilçemiz gün geçtikçe daha da gelişiyor ve büyüyor. Bu da altyapı başta olmak üzere çevrenin korunması anlamında da sürekli hizmet ve yatırım ihtiyacını doğuruyor. Bu doğrultuda Kula'da idaremiz bünyesindeki birimleri ziyaret ettik. İlçenin farklı bölgelerindeki dere geçiş noktaları, su şebekesi ve kanalizasyon hatlarını inceledik. Şantiye alanımızda personellerimiz ile bir araya geldik. Kula Atıksu Arıtma Tesisinin faaliyetleri ile ilgili Daire Başkanımız, şube müdürlerimiz ve personellerimizle istişarede bulunduk. İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kula Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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