MASKİ’den 3,5 milyarlık altyapı atağı

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa genelinde 3,5 milyar liralık 46 altyapı projesinin sürdüğünü belirterek, su kesintilerinin nedenlerinden sosyal projelere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Günü kurtaran değil, Manisa'nın geleceğini güvence altına alan yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, katıldığı bir yerel televizyon kanalının canlı yayınında Manisa'nın su yönetimi, altyapı yatırımları, su kesintileri ve sosyal projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kent genelinde toplam yatırım bedeli 3,5 milyar liraya ulaşan 46 projenin sürdüğünü belirten Kılıç, altyapıda uzun yıllardır biriken sorunları kalıcı yatırımlarla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Manisa'nın su geleceğini güvence altına almayı hedeflediklerini ifade eden Kılıç, 17 ilçede, binin üzerinde mahallede ve yaklaşık 690 bin aboneye hizmet verdiklerini belirtti.

Kentte devam eden yatırımların başında yaklaşık 2 milyar lira bedelli Muradiye Projesi'nin yer aldığını kaydeden Kılıç, yaklaşık 60 bin nüfusa sahip mahallede 50-60 yıllık altyapı sorununu çözecek proje kapsamında atıksu arıtma tesisi, 10 bin tonluk içme suyu deposu ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen yenilendiğini söyledi. Çalışmalar nedeniyle yaşanan geçici sıkıntıların gelecekte daha güçlü bir altyapının temelini oluşturacağını dile getirdi.

Su kesintilerine ilişkin kamuoyunda oluşan yanlış algılara da değinen Kılıç, 2025 yılında 115, 2026 yılında ise 155 yeni sondaj açıldığını belirterek, yeni kuyuların devreye girmesiyle arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanan kesintilerin önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

İzmir'e verilen su nedeniyle Manisa'nın susuz kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kılıç, 1980 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan protokol kapsamında bazı su havzaları ile Gördes Barajı'ndan İzmir'e içme suyu desteği sağlandığını belirterek, "İzmir'e su verilmesinden kaynaklı içme suyu sorunumuz yok. Kesintilerin temel nedeni arızalar, altyapı yenilemeleri ve yatırım çalışmalarıdır." dedi.

İklim değişikliğinin etkilerine de dikkat çeken Kılıç, bilimsel verilerin Ege Bölgesi'nde su kaynaklarının önümüzdeki yıllarda ciddi oranda azalacağını gösterdiğini ifade ederek, su tasarrufunun artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.

MASKİ'nin 2026 yılı gelir bütçesinin 6,6 milyar lira, gider bütçesinin ise 11,2 milyar lira olduğunu belirten Kılıç, su faturalarından elde edilen gelirin tamamının kuruma kalmadığını, yüzde 20'sinin farklı kurumlara aktarıldığını ifade etti. Artan enerji maliyetlerine rağmen suyu maliyetinin altında vatandaşa ulaştırdıklarını belirten Kılıç, Kasım 2024'ten bu yana su tarifelerine zam yapılmadığını, yalnızca yasal enflasyon farkının uygulandığını söyledi. Başkan Besim Dutlulu'nun talimatıyla yapılan kademe düzenlemesi sayesinde vatandaşların su faturalarında yaklaşık yüzde 15 oranında indirim sağlandığını da kaydetti.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç ve iş makinesi filosunun da yenileneceğini açıklayan Kılıç, İller Bankası desteğiyle modern iş makinelerinin alınmasının planlandığını ve bu sayede arıza ile altyapı çalışmalarına daha hızlı müdahale edileceğini ifade etti.

Teknolojik altyapıya yapılan yatırımlara da değinen Kılıç, Manisa genelindeki içme suyu şebekesinin dijital haritalarının oluşturulduğunu, SCADA sistemi sayesinde tesislerin yüzde 87'sinin uzaktan takip edildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilik uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Kılıç, Kent Kart sistemiyle birlikte "Askıda Fatura" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, hayırsever vatandaşların su faturalarını ödeyemeyen ailelere destek olabileceğini söyledi.

MASKİ'nin 15 daire başkanlığı ve 2 bin 250 çalışanıyla Manisa'nın en büyük hizmet kurumlarından biri olduğunu ifade eden Kılıç, birçok çalışmanın artık kurumun kendi personeliyle gerçekleştirildiğini, bu sayede hem tasarruf sağlandığını hem de hizmet üretme kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Programın sonunda Manisalılara su tasarrufu çağrısında bulunan Kılıç, yatırımların kararlılıkla süreceğini vurguladı.