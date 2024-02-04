MASKİ Genel Müdürü Turgutlu\'da alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Ekonomi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

"Turgutlu'ya 700 milyonluk yatırım yapıldı"

Selvilitepe Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Burak Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Turgutlu ilçemize çok büyük hizmetler yaptı. Köprülü kavşaklardan tutun atık su arıtma tesislerine kadar değerli yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sundu. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da yine Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Turgutlu'muza 341 milyon TL'lik yatırım yaptık. Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla birlikte bu bedel 700 milyon TL oldu. Yapılan bu hizmetlerden yararlanan Selvilitepe mahallemize de 3,5 kilometre içme suyu, 1,5 kilometreden fazla da yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını hayırlısıyla tamamladık. Üstyapı çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalarla birlikte Selvilitepe mahallemize toplamda 50 milyonluk yatırımı hayata geçireceğiz. Herkesin de bildiği gibi altyapı yatırımları biraz meşakkatli oluyor. Yeri geliyor toz oluyor yeri geliyor çamur oluyor. Ama çalışmaların sonunda çok güzel bir çalışma yapılıyor. Bu konuda hakkınızı helal edin. Hayırlısıyla Selvilitepe mahallemizde üst yapı çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla mahallemiz çok güzel olacak" dedi.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ise, "Mahallemizde çalışmalarımız bitti sayılır. Ekipler çalıştırmaları biraz sıkıştırırsa seçimden önce bitecektir. Çalışmalar biterse mahallelimiz için ferahlık olacak. Yollarımız ışıklandırmalarıyla birlikte çok güzel olacak. İnşallah hayırlı olur. Destekleriniz için Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah'ım onları bizim başımızdan eksik etmesin. Biz Cengiz Başkanımızın destekçisiyiz ve her zaman yanındayız" dedi. - MANİSA